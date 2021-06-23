ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о негативном влиянии пандемии COVID-19 на права детей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о негативном влиянии пандемии COVID-19 на права детей.

Как передает французское бюро Report, государства-члены ПАСЕ призвали усилить соответствующие меры по защите детей от негативных последствий пандемии и обеспечить их защиту в соответствии с международным правом.

Государства-члены ПАСЕ призвали к усилению соответствующих мер по защите детей от негативных последствий пандемии и обеспечению их защиты в соответствии с международным правом.

Чтобы предотвратить это, ПАСЕ призывает государства принять меры для улучшения положения родителей и расширения их возможностей для более активного участия в жизни своих детей.