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ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей

ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о негативном влиянии пандемии COVID-19 на права детей
Другие страны
23 июня 2021 г. 01:57
ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о негативном влиянии пандемии COVID-19 на права детей.

Как передает французское бюро Report, государства-члены ПАСЕ призвали усилить соответствующие меры по защите детей от негативных последствий пандемии и обеспечить их защиту в соответствии с международным правом.

Государства-члены ПАСЕ призвали к усилению соответствующих мер по защите детей от негативных последствий пандемии и обеспечению их защиты в соответствии с международным правом.

Чтобы предотвратить это, ПАСЕ призывает государства принять меры для улучшения положения родителей и расширения их возможностей для более активного участия в жизни своих детей.

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Версия на азербайджанском языке AŞ PA pandemiyanın uşaq hüquqlarına təsirinə dair qətnamə qəbul edib

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