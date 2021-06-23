О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар

ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по крымским татарам.
Другие страны
23 июня 2021 г. 23:32
ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по крымским татарам.

Как сообщает французское бюро Report, ПАСЕ выразила озабоченность положением крымских татар.

В документе осуждаются грубые и систематические нарушения их прав, о бесчеловечном обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и участившихся пытках.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность по поводу наложенных на них ограничений, а также нарушений свободы выражения мнений и собраний: "Такие случаи приводят к нарушениям международного права, а также Европейской конвенции о правах человека", - говорится в резолюции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AŞ PA Krım tatarlarına qarşı işgəncələrin artmasını pislədi

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
21 июня 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi