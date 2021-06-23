ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по крымским татарам.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по крымским татарам.

Как сообщает французское бюро Report, ПАСЕ выразила озабоченность положением крымских татар.

В документе осуждаются грубые и систематические нарушения их прав, о бесчеловечном обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и участившихся пытках.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность по поводу наложенных на них ограничений, а также нарушений свободы выражения мнений и собраний: "Такие случаи приводят к нарушениям международного права, а также Европейской конвенции о правах человека", - говорится в резолюции.