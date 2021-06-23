ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по крымским татарам.
Как сообщает французское бюро Report, ПАСЕ выразила озабоченность положением крымских татар.
В документе осуждаются грубые и систематические нарушения их прав, о бесчеловечном обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и участившихся пытках.
ПАСЕ также выразила обеспокоенность по поводу наложенных на них ограничений, а также нарушений свободы выражения мнений и собраний: "Такие случаи приводят к нарушениям международного права, а также Европейской конвенции о правах человека", - говорится в резолюции.