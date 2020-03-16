​ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом.

Как передает французское бюро Report, об этом говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.

"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19".

В нем указывается, что "аннулирование учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".