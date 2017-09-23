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    Партию кокаина на $200 млн конфисковали в Колумбии

    Наркотики принадлежали преступной группировке «Клан Залива»

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Колумбии конфисковали крупную партию кокаина весом 7 т.

    Как передает Report, об этом в микроблоге в Twitter сообщает минобороны страны.

    В сообщении говорится, что партию кокаина изъяли в городе Апартадо. Наркотики принадлежали преступной группировке «Клан Залива».

    По данным ведомства, наркотик был спрятан среди легального груза фруктов, которые должны были быть доставлены в Центральную Америку в контейнерах. На улицах Нью-Йорка эта партия стоила бы примерно $200 млн, передает «РИА Новости».

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