Партию кокаина на $200 млн конфисковали в Колумбии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Колумбии конфисковали крупную партию кокаина весом 7 т.

Как передает Report, об этом в микроблоге в Twitter сообщает минобороны страны.

В сообщении говорится, что партию кокаина изъяли в городе Апартадо. Наркотики принадлежали преступной группировке «Клан Залива».

По данным ведомства, наркотик был спрятан среди легального груза фруктов, которые должны были быть доставлены в Центральную Америку в контейнерах. На улицах Нью-Йорка эта партия стоила бы примерно $200 млн, передает «РИА Новости».