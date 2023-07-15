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Партию Берлускони возглавил его ближайший соратник

Партию Берлускони возглавил его ближайший соратник Национальным секретарем партии умершего в июне бывшего премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" (ВИ) стал министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. Это решение было принято единодушно в субботу на конгрессе партии.
Другие страны
15 июля 2023 г. 15:55
Партию Берлускони возглавил его ближайший соратник

Национальным секретарем партии умершего в июне бывшего премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" (ВИ) стал министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. Это решение было принято единодушно в субботу на конгрессе партии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Corriere della sera.

Как уточняется, Таяни, ближайший соратник Берлускони, занимавший пост вице-президента и национального координатора партии, которая входит в правящую коалицию, пока избран национальным секретарем временно. То есть до созыва национального съезда, который должен состояться в 2024 году, до выборов в Европейский парламент. Кроме того, Таяни не будет называться президентом партии. Он заверил, что продолжит генеральную линию основателя ВИ.

Избрание Таяни, бывшего спикера Европарламента, неоднократно обсуждалось в политических кругах и прессе Италии сразу после смерти Берлускони. Он считается одним из основателей партии, всегда стоявшим рядом с Берлускони.

Сильвио Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Церемония похорон с государственными почестями проходила в Кафедральном соборе Милана.

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