Партия в Германии призвала проверить бундесвер после перехвата переговоров

Небольшая правая партия "Свободные саксы", выступающая за выход Саксонии из состава Германии, обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить высокопоставленных офицеров бундесвера.

Небольшая правая партия "Свободные саксы", выступающая за выход Саксонии из состава Германии, обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить высокопоставленных офицеров бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении партии.

В основе заявления лежат "планы осуществления атаки на Крымский мост совместно с Украиной".

"В воскресенье адвокат Мартин Кольманн подал от имени "Свободных саксов" в Генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможным нарушением статьи 13 Международного уголовного кодекса", - говорится в заявлении партии.

При этом в заявлении отмечается, что шансы на то, что расследование будет проведено, крайне малы.

Отметим, что в связи с обнародованным разговором германских офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту, посол Германии в Москве вызван в МИД России.