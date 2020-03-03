Партия "Слуга народа" приняла решение поддержать отставку премьер-министра Украины

Парламентская фракция партии "Слуга народа", которая имеет большинство в Верховной раде, в среду на внеочередном заседании поддержит инициативу об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом во вторник сообщил журналистам депутат этой партии Александр Дубинский.

"Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - сказал он.

Также фракция поддержит инициативу об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Такое решение депутаты фракции приняли на заседании. "По генпрокурору - все-таки завтра его намерены отправить в отставку. На (заседании) фракции прошло сигнальное голосование. Победил депутат (Сергей) Ионушас", - сообщило украинское издание "Страна".