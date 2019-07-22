Партия "Слуга народа" получит от 123 до 127 мандатов по списку партии в Раде

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского получит от 123 до 127 мандатов по итогам выборов в многомандатном избирательном округе (по списку партии).

Как передаёт Report, об этом сообщил украинский телеканал "112 Украина", ссылаясь на итоги экзитпола.

По данным телеканала, еще 33-35 мандатов получит партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", 25 - "Европейская солидарность", 21-23 - "Батькивщина", 19 - "Голос".

"Этот список пополнится 199 мажоритарщиками, имена которых будут известны позже, когда ЦИК объявит результаты в округах", - сказано в сообщении.

Внеочередные выборы в Раду состоялись 21 июля. По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.