Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Как передает Report , об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на проект предвыборной программы СДПГ.

В своей программе социал-демократы заявляют о поддержке Украины, но выступают против поставок ракет Taurus. В СДПГ считают, что Германия и НАТО не должны сами становиться участниками конфликта. "Поэтому мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера", - приводит Funke выдержки из проекта программы.

В то же время социал-демократы заявили, что поддерживают подготовку украинских вооруженных сил и поставки оружия и техники с "благоразумием и дальновидностью". "Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры с Россией на равных", - утверждается в проекте программы. При этом СДПГ заявляет, что не "примет продиктованный Россией мир в ущерб Украине".

Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.