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Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus

Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 01:43
Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus
Олаф Шольц

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Как передает Report, об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на проект предвыборной программы СДПГ.

В своей программе социал-демократы заявляют о поддержке Украины, но выступают против поставок ракет Taurus. В СДПГ считают, что Германия и НАТО не должны сами становиться участниками конфликта. "Поэтому мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера", - приводит Funke выдержки из проекта программы.

В то же время социал-демократы заявили, что поддерживают подготовку украинских вооруженных сил и поставки оружия и техники с "благоразумием и дальновидностью". "Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры с Россией на равных", - утверждается в проекте программы. При этом СДПГ заявляет, что не "примет продиктованный Россией мир в ущерб Украине".

Ракеты Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada kanslerin üzvü olduğu partiya “Taurus”un Kiyevə verilməsinə qarşı çıxıb

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