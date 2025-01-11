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Партия Шольца прописала в программе отказ Германии от поставок Taurus Киеву

Партия Шольца прописала в программе отказ Германии от поставок Taurus Киеву Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на федеральном съезде в Берлине утвердила предвыборную программу, в которой прописан пункт об отказе от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
Другие страны
11 января 2025 г. 21:32
Партия Шольца прописала в программе отказ Германии от поставок Taurus Киеву

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на федеральном съезде в Берлине утвердила предвыборную программу, в которой прописан пункт об отказе от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

Как передает Report, в 60-страничном документе говорится о приверженности усилиям по поддержке Киева, но отмечается, что помощь должна оказываться "с благоразумием и дальновидностью".

"Ведь для нас важно, чтобы Германия и НАТО сами не стали стороной конфликта. В связи с этим мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты из запасов Бундесвера", - подчеркивается в программе.

Отметим, что Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus дальностью 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность их передачи Украине из опасений эскалации конфликта.

Сегодня Олаф Шольц был утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Şoltsun üzvü olduğu partiya “Taurus”ların Kiyevə verilməsinə qarşıdır

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