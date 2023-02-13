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Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах в Берлине

Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах в Берлине После голосования в воскресенье, 12 февраля, впервые за более чем 20 лет Христианско-демократический союз (ХДС) выигрывает у социал-демократов, которых называют партией Шольца, и становится сильнейшей политической силой на земельных выборах в Берлине.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 02:46
Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах в Берлине

После голосования в воскресенье, 12 февраля, впервые за более чем 20 лет Христианско-демократический союз (ХДС) выигрывает у социал-демократов, которых называют партией Шольца, и становится сильнейшей политической силой на земельных выборах в Берлине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ARD.

Издание прогнозирует, что на повторных выборах в Палату представителей партия главного кандидата Кая Вегнера набирает 27,8%. По сравнению с провальными выборами 2021 года ХДС существенно выиграл - тогда союз занял третье место с 18,0% после "зеленых".

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Версия на азербайджанском языке Şoltsun partiyası Berlindəki seçkilərdə böyük məğlubiyyətlə üzləşib

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