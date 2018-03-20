Партия Саркози заявила об избирательности французского правосудия

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Французская партия "Республиканцы", председателем которой ранее был экс-президент Франции Николя Саркози, заявила об избирательности французского правосудия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике партии, распространённом после помещения под стражу Саркози.

"Члены и сторонники партии "Республиканцы" в очередной раз испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности", — говорится в коммюнике партии.

"Республиканцы" напоминают о существовании презумпции невиновности и заявляют о "полной поддержке своего экс-лидера".