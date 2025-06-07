О нас

Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну

Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.
Другие страны
7 июня 2025 г. 11:49
Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну

Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Накануне возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции "Честь имею" (де-факто своей фракции) начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Учитывая, что до сих пор оппозиционными депутатами не была представлена кандидатура на пост премьера, в партии предложили выдвинуть на пост главы кабмина представителя совета РПА. СМИ сообщают, что в ближайшие дни партия заявит о кандидатуре зампреда РПА Армена Ашотяна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам
В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам
7 июня 2025 г. 11:33
В результате обстрела Харькова убиты три, ранен 21 человек
В результате обстрела Харькова убиты три, ранен 21 человек
7 июня 2025 г. 10:07
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
7 июня 2025 г. 09:11
СМИ: Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины после ссоры с Трампом
СМИ: Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины после ссоры с Трампом
7 июня 2025 г. 08:49
В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты
В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты
7 июня 2025 г. 08:25
Два человека погибли, 17 пострадали в результате ночной атаки дронов на Харьков
Два человека погибли, 17 пострадали в результате ночной атаки дронов на Харьков
7 июня 2025 г. 08:03
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
7 июня 2025 г. 07:27
СМИ: На юге Газы 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки
СМИ: На юге Газы 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки
7 июня 2025 г. 06:22
Президент США допустил применение новых санкций против России
Президент США допустил применение новых санкций против России
7 июня 2025 г. 05:29
Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома
Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома
7 июня 2025 г. 04:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi