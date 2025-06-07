Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну

Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.

Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Накануне возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции "Честь имею" (де-факто своей фракции) начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Учитывая, что до сих пор оппозиционными депутатами не была представлена кандидатура на пост премьера, в партии предложили выдвинуть на пост главы кабмина представителя совета РПА. СМИ сообщают, что в ближайшие дни партия заявит о кандидатуре зампреда РПА Армена Ашотяна.