Партия президента Сальвадора получила 54 места в парламенте из 60 по итогам выборов

Партия президента Сальвадора Найиба Букеле "Новые идеи" получит 54 кресла из 60 в Законодательной ассамблее (однопалатный парламент).

Партия президента Сальвадора Найиба Букеле "Новые идеи" получит 54 кресла из 60 в Законодательной ассамблее (однопалатный парламент).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила председатель Верховного избирательного трибунала республики Дора Эсмеральда Мартинес.

"По результатам выборов партия "Новые идеи" будет представлена 54 депутатами", - говорится в сообщении на странице Мартинес в X (ранее Twitter). Правые Партия национального согласия и партия "Националистический республиканский союз" получат по два кресла, правоцентристские Христианско-демократическая партия и партия "Вперед" - по одному.

Для участия в выборах, которые прошли 4 февраля, было зарегистрировано 13 политических партий.