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Партия премьера Словакии поддержит спикера парламента на выборах президента

Партия премьера Словакии поддержит спикера парламента на выборах президента Партия "Направление - социальная демократия", крупнейшая политсила правительственной коалиции Словакии, поддержит спикера Национального совета (парламента) Петера Пеллегрини на выборах президента страны весной.
Другие страны
20 января 2024 г. 18:29
Партия премьера Словакии поддержит спикера парламента на выборах президента

Партия "Направление - социальная демократия", крупнейшая политсила правительственной коалиции Словакии, поддержит спикера Национального совета (парламента) Петера Пеллегрини на выборах президента страны весной.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер республики и лидер "Направления - социальная демократия" Роберт Фицо, выступая по Словацкому телевидению.

"Президиум "Направления - социальной демократии" единогласно принял решение, что на выборах президента партия поддержит спикера парламента Петера Пеллегрини", - сказал Фицо.

Пеллегрини, являющийся также председателем входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия", официально объявил 19 января, что будет баллотироваться в президенты. Он является самым популярным политиком республики. Согласно опросам населения, ему готовы отдать голоса более 40% из 3,5 млн избирателей страны с населением примерно 5,5 млн граждан.

Первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй тур при необходимости пройдет 6 апреля. По оценкам словацких СМИ, 48-летний Пеллегрини может обеспечить себе победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов.

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