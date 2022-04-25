Партия премьера проигрывает парламентские выборы в Словении

Левоцентристская партия "Движение "Свобода" во главе с Робертом Голобом одержала победу на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Словении.

Левоцентристская партия "Движение "Свобода" во главе с Робертом Голобом одержала победу на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Словении.

Как передает Report, голосование на более чем 3 тыс. избирательных участков началось в 07:00 (09:00 - бакинское время) и завершилось в 19:00 (21:00 - бакинское время).

По данным государственной избирательной комиссии республики, "Движение "Свобода" набрало 34,54% голосов. Второе место заняла Словенская демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Янез Янша, с 23,53%, третье - "Новая Словения - Христианские демократы" Матея Тонина с 6,85%. На четвертой позиции расположились "Социальные демократы" Тани Файон с 6,65%, на пятой - "Левые" с 4,38%. Остальные партии не набрали 4% голосов, необходимых для того, чтобы пройти в парламент.

Таким образом, партия Голоба получила 41 из 90 мест в Государственном собрании (нижней палате парламента республики), партия Янши - 27 мест, политсила Тонина - 8, партия Файон - 7, "Левые" под руководством Луки Месеца - 5. Остальные два мандата приходятся на специальные округа, где проживают итальянская и венгерская национальные общины, их обладатели определяются простым большинством голосов.