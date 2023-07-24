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Партия премьера Камбоджи одержала уверенную победу на парламентских выборах

Партия премьера Камбоджи одержала уверенную победу на парламентских выборах Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), возглавляемая премьер-министром страны Хун Сеном, одержала уверенную победу на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента).
Другие страны
24 июля 2023 г. 07:31
Партия премьера Камбоджи одержала уверенную победу на парламентских выборах

Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), возглавляемая премьер-министром страны Хун Сеном, одержала уверенную победу на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента).

Как передает Report, об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря НПК Сок Эйсана.

По его словам, НПК набрала примерно 78-80% голосов избирателей, принявших участие в выборах. "Пока еще нет результатов распределения мест в Национальной ассамблее, но могу сказать, что правящая Народная партия Камбоджи одержала уверенную победу", - отметил Сок Эйсан.

Согласно неофициальным результатам, из 125 мест в нижней палате парламента 7-го созыва НПК получит 120, а роялистская партия "Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу" - пять.

По информации Национального избирательного комитета Камбоджи, в голосовании приняли участие 8 177 053 человека - 84,21% граждан, обладающих правом голоса и пришедших на избирательные участки.

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Версия на азербайджанском языке Kamboca Baş nazirinin partiyası parlament seçkilərində inamlı qələbə qazanıb

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