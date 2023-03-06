Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на воскресных парламентских выборах.

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на воскресных парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, такой результат после подсчета 98% голосов должен гарантировать, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Предварительные результаты показали, что ультраправая партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% у либеральной группировки Каллас, что отражает обеспокоенность избирателей высокими ценами на энергоносители и ростом стоимости жизни.

Если 45-летней Каллас удастся создать действующую коалицию, это укрепит проевропейский курс страны.

В голосовании на парламентских выборах в Эстонии приняли участие порядка 64% зарегистрированных избирателей, что является рекордным показателем, сообщает Euronews со ссылкой на местные неправительственные организации.