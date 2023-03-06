О нас

Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах

Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на воскресных парламентских выборах.
Другие страны
6 марта 2023 г. 04:36
Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на воскресных парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, такой результат после подсчета 98% голосов должен гарантировать, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Предварительные результаты показали, что ультраправая партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% у либеральной группировки Каллас, что отражает обеспокоенность избирателей высокими ценами на энергоносители и ростом стоимости жизни.

Если 45-летней Каллас удастся создать действующую коалицию, это укрепит проевропейский курс страны.

В голосовании на парламентских выборах в Эстонии приняли участие порядка 64% зарегистрированных избирателей, что является рекордным показателем, сообщает Euronews со ссылкой на местные неправительственные организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi