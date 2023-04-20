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Партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина

Партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина Венгерская политическая партия "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте Владимира Путина в рамках выданного Международным уголовным судом ордера.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 03:33
Партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина

Венгерская политическая партия "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте Владимира Путина в рамках выданного Международным уголовным судом ордера.

Как передает Report, об этом заявила заместитель главы партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадаи.

Правительство Венгрии ратифицировало Римский устав Международного уголовного суда, но не внедрило его в национальное законодательство.

В "демократической коалиции" Венгрии считают, что премьер-министр страны Виктор Орбан служит российскому президенту Владимиру Путину и ни при каких обстоятельствах не позволит его арестовать на территории Венгрии.

"Орбана интересует Путин и прибыль, а не судьба украинских детей, похищенных Россией. Именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию", - отметила Вадаи.

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Версия на азербайджанском языке Orbanın partiyası Putinin həbsi ilə bağlı qətnaməni dəstəkləməyib

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