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Партия Олафа Шольца допустила сбор "кризисного налога" с богатых граждан

Партия Олафа Шольца допустила сбор "кризисного налога" с богатых граждан Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которую входит канцлер Олаф Шольц, предложила ввести в стране "кризисный налог" для самых богатых немцев.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 16:02
Партия Олафа Шольца допустила сбор кризисного налога с богатых граждан

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которую входит канцлер Олаф Шольц, предложила ввести в стране "кризисный налог" для самых богатых граждан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает немецкое новостное агентство RND.

Сообщается, что сегодня, 6 ноября, президиум СДПГ рассмотрит документ с предложениями, который исполнительный комитет партии хочет принять 13 ноября. Основной целью партия называет укрепление промышленности, обеспечение возможности получения образования, а также "возращение доверия к государству".

В качестве реформ СДПГ предлагает такие изменения как повышение минимальной заработной платы и сокращение рабочего времени с полной компенсацией зарплаты; проведение реформы подоходного налога и так далее. Профинансировать реформу предлагается с помощью "налога для богатых".

Инициатива включена в проект предложений по экономической политике, подготовленных к декабрьской конференции партии.

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Версия на английском языке Scholz party seeks investment, taxes on wealthy in leaked paper

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