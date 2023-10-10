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Партия "Общество обновления Японии" исключила посетившего Россию депутата

Партия "Общество обновления Японии" исключила посетившего Россию депутата Японская оппозиционная партия "Общество обновления Японии" утвердила решение исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию.
Другие страны
10 октября 2023 г. 10:01
Партия Общество обновления Японии исключила посетившего Россию депутата

Японская оппозиционная партия "Общество обновления Японии" утвердила решение исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Судзуки не уведомлял руководство партии о поездке, как того требуют партийные правила. Кроме того, негативную реакцию вызвали его высказывания в интервью российским СМИ. В частности, депутат сказал, что уверен в победе России и верит в будущее этой страны.

Сам Судзуки в свою очередь возразил, что видео с интервью было обрезано и сам он говорил это в более широком контексте, призывая остановить боевые действия. Кроме того, он отмечал, что намерен провести консультации с адвокатами касательно правомерности исключения его из партии.

Ранее Судзуки сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября и в последующие дни встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Судзуки, вернувшийся в Японию 5 октября, стал первым членом японского парламента, который посетил Россию после февраля 2022 года.

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Версия на английском языке Japan Renewal Society expels MP who visited Russia

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