Партия "Общество обновления Японии" исключила посетившего Россию депутата

Японская оппозиционная партия "Общество обновления Японии" утвердила решение исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию.

Японская оппозиционная партия "Общество обновления Японии" утвердила решение исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Судзуки не уведомлял руководство партии о поездке, как того требуют партийные правила. Кроме того, негативную реакцию вызвали его высказывания в интервью российским СМИ. В частности, депутат сказал, что уверен в победе России и верит в будущее этой страны.

Сам Судзуки в свою очередь возразил, что видео с интервью было обрезано и сам он говорил это в более широком контексте, призывая остановить боевые действия. Кроме того, он отмечал, что намерен провести консультации с адвокатами касательно правомерности исключения его из партии.

Ранее Судзуки сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября и в последующие дни встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Судзуки, вернувшийся в Японию 5 октября, стал первым членом японского парламента, который посетил Россию после февраля 2022 года.