Партия Нетаньяху "Ликуд" занимает первое место на досрочных выборах в Израиле

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля).

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала Kan, распространенном после закрытия участков для голосования.

Согласно этим данным, партия Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте.

Партия нынешнего премьер-министра Израиля Яира Лапида "Еш атид" занимает второе место.

Блок политических сил во главе с партией "Ликуд" Нетаньяху может создать правительственную коалицию по итогам выборов в Кнессет и рассчитывать на 62 мандата в 120-местном парламенте.