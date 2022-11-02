Партия Нетаньяху "Ликуд" занимает первое место на досрочных выборах в Израиле

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля).
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Согласно этим данным, партия Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте.
Партия нынешнего премьер-министра Израиля Яира Лапида "Еш атид" занимает второе место.
Блок политических сил во главе с партией "Ликуд" Нетаньяху может создать правительственную коалицию по итогам выборов в Кнессет и рассчитывать на 62 мандата в 120-местном парламенте.