Партия Нетаньяху лидирует на выборах после подсчета 1,6 млн голосов

После подсчета 1,6 млн голосов, что составляет порядка четверти от зарегистрированных в Израиле 6,3 млн избирателей, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на состоявшихся во вторник в стране парламентских выборах. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Так, по данным ЦИК, из 1682736 подсчитанных на настоящий момент голосов 457904, или 28,32%, были отданы за "Ликуд", а 409815, или 25,34%, - за центристский блок партий "Кахоль-Лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца. По данным государственной радиостанции Kan, партия "Ликуд" в данный момент уже опережает ближайшего конкурента "Кахоль-Лаван" на пять мандатов и может претендовать на 40 из 120 мест в Кнессете (парламенте Израиля) 21-го созыва.