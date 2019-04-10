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Партия Нетаньяху лидирует на выборах после подсчета 1,6 млн голосов

Партия Нетаньяху лидирует на выборах после подсчета 1,6 млн голосов

После подсчета 1,6 млн голосов, что составляет порядка четверти от зарегистрированных в Израиле 6,3 млн избирателей, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на состоявшихся во вторник в стране парламентских выборах. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Так, по данным ЦИК, из 1682736 подсчитанных на настоящий момент голосов 457904, или 28,32%, были отданы за "Ликуд", а 409815, или 25,34%, - за центристский блок партий "Кахоль-Лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца. По данным государственной радиостанции Kan, партия "Ликуд" в данный момент уже опережает ближайшего конкурента "Кахоль-Лаван" на пять мандатов и может претендовать на 40 из 120 мест в Кнессете (парламенте Израиля) 21-го созыва.

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