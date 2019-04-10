Позиции партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" почти сравнялись после подсчета 94% голосов - ОБНОВЛЕНО - 2

Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца практически сравнялись по количеству мест, которое они получат в Кнессете (парламенте страны) 21-го созыва после подсчета 94% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах в Израиле . Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По данным радиостанции, на настоящий момент партия Нетаньяху и блок его главного соперника Ганца получают по 35 кресел в 120-местном парламенте. В правую коалицию премьера могут войти религиозные партии ШАС и "Еврейство Торы", которые получают по восемь парламентских кресел, партия русскоязычных израильтян бывшего министра обороны Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль" с пятью депутатами, а также правоцентристская "Кулану" с четырьмя мандатами, сообщает Kan, отмечая, что, таким образом, будущее правое правительство будут контролировать 65 из 120 мест в Кнессете.

На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) указано, что к настоящему моменту подсчитано 4 066 065 голосов. Из них 1 061 105 голосов, или 26,28%, отданы за "Ликуд" и 1 048 472 голоса, или 25,97% - за блок "Кахоль-Лаван". Явка на выборах составила 67,9% из 6,34 млн имеющих право голоса израильтян.

*** 07:05

Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на состоявшихся во вторник в стране парламентских выборах после подсчета 3,5 млн голосов, что составляет порядка 55% от зарегистрированных в Израиле 6,3 млн избирателей. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, oб этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Так, по данным ЦИК, из 3 465 875 посчитанных на настоящий момент голосов 931 761 голос, или 27,07%, были отданы за "Ликуд", а 893 254, или 25,96%, - за центристский блок партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца. По данным государственной радиостанции Kan, после подсчета двух третей от поданных голосов партия "Ликуд" может рассчитывать на 38 из 120 мест в Кнессете (парламенте Израиля) 21-го созыва, а ее ближайший конкурент "Кахоль-Лаван" - на 36 депутатских кресел.

*** 05:20

После подсчета 1,6 млн голосов, что составляет порядка четверти от зарегистрированных в Израиле 6,3 млн избирателей, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на состоявшихся во вторник в стране парламентских выборах. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Так, по данным ЦИК, из 1682736 подсчитанных на настоящий момент голосов 457904, или 28,32%, были отданы за "Ликуд", а 409815, или 25,34%, - за центристский блок партий "Кахоль-Лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) бывшего главы Генштаба Бени Ганца. По данным государственной радиостанции Kan, партия "Ликуд" в данный момент уже опережает ближайшего конкурента "Кахоль-Лаван" на пять мандатов и может претендовать на 40 из 120 мест в Кнессете (парламенте Израиля) 21-го созыва.