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Партия Nazione требует включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации

Партия Nazione требует включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации 20:03
Другие страны
24 октября 2024 г. 20:43
Партия Nazione требует включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации

Партия Nazione намерена искать в международном праве и в Организации Объединенных Наций то, что ей отказывается предоставить Конституция Франции.

Как сообщает Report, эти слова прозвучали в заявлении Петр'Анто Томази от имени партии Nazione на пресс-конференции в Аяччо.

Томази сделал это заявление за день до рассмотрения в Ассамблее Корсики ходатайства о включении острова в список несамоуправляющихся территорий (неавтономных территорий, подлежащих деколонизации).

Это ходатайство было инициировано в январе текущего года депутатом Ассамблеи Корсики Жозефой Джакометти-Пиредда. Она заявила, что институциональная последовательность является решающим элементом для будущего корсиканского народа и его права жить на своей земле. При этом она напомнила о тяжелых последствиях, которые патриоты заплатили за десятилетия борьбы, и, ссылаясь на слова Алерии Эдмона Симеони, призвала всех избранных должностных лиц, считающих себя частью нации, поддержать этот подход и проголосовать за продолжение курса перед ООН.

В партии Nazione считают, что сравнение включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации, с текущим процессом автономии является бессмысленным.

По мнению Жозефы Джакометти-Пиредды, утверждение о том, что Корсика является колонией и, следовательно, должна быть деколонизирована, является важным фактором для переговоров с государством о праве на суверенитет и независимость.

По ее словам, Корсика отвечает всем юридическим и политическим требованиям для включения в список несамоуправляющихся территорий ООН. Мальта, расположенная в Средиземном море, прошла через это с момента окончания Второй мировой войны до 1964 года, когда обрела независимость. ООН установила принцип "все народы имеют право на самоуправление", и в рамках этого права они свободно определяют свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Таким образом, в отношении Корсики это означает "право на самоопределение" с дополнительным преимуществом международного сообщества, которое обеспечивает его применение.

Партия Nazione призвала Ассамблею Корсики проголосовать за признание острова "территорией, подлежащей деколонизации".

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Версия на азербайджанском языке “Nazione” partiyası Korsikanın BMT-nin özünüidarə etməyən ərazilər siyahısına daxil olunmasını tələb edir

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