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Партия Меркель показала рекордно низкий результат на выборах

Партия Меркель показала рекордно низкий результат на выборах Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС) 14 марта показала худший в истории результат на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце
Другие страны
15 марта 2021 г. 02:22
Партия Меркель показала рекордно низкий результат на выборах
Ангела Меркель

Немецкая Христианско-демократическая партия (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, 14 марта показала худший в истории результат на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, руководство партии считает, что провал может быть связан с пандемией коронавируса и так называемым "масочным скандалом" в ХДС и партии Христианско-социальный союз, когда за неделю до голосования двух депутатов заподозрили в том, что они получали вознаграждения за посредничество в закупках масок. Инцидент привел к отставке депутатов и к репутационному пятну на партии.

Сообщается, что для ХДС исход выборов стал худшим в истории.

В Баден-Вюртемберге партия получала меньше 30% в 2016 году, когда набрала 27%. Сейчас поддержка еще меньше — 23%. В Рейнланд-Пфальце ХДС впервые получила меньше 30%. Самый худший результат был также в 2016 году — 31,8%. Теперь поддержка партии находится на уровне 27%.

"Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", — сказал генсек партии Пауль Цимиак на берлинской пресс-конференции.

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