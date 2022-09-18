Партия Макрона сменила название

Правящая партия Франции "Республика на марше" (LREM), основанная нынешним президентом страны Эмманюэлем Макроном, сменила название на "Ренессанс".

Правящая партия Франции "Республика на марше" (LREM), основанная нынешним президентом страны Эмманюэлем Макроном, сменила название на "Ренессанс".

Как передает Report , об этом сообщает радио France Info.

Соответствующее решение было приняли на субботнем конгрессе партии.

Отмечается, что 87% участников съезда проголосовали за смену названия, а также статуса. Изначально это было "транспартийное" политическое движение, не относившее себя ни к правым, ни к левым, которое Макрон основал в 2016 году, чтобы "перевернуть страницу со старыми политическими партиями". Теперь оно примет форму классической партии, участники которой должны будут платить обязательные взносы и больше не смогут состоять в других политических формированиях, уточняет радиостанция.

"Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером", - сказал Макрон в видеообращении, которое транслировалось на партийном съезде в конференц-зале Карузель дю Лувр и было опубликовано на странице партии в Twitter. Вместе со сменой статуса партии он стал ее почетным председателем.