Правые евроскептики лидируют на выборах в Европарламент в Италии

Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии.

Как передает Report, об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.

Ранее глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

С 23 по 26 мая в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент. От каждого члена Евросоюза в общий законодательный орган будут выбраны депутаты национальных партий, как правило, объединённых в общеевропейские коалиции — европейские партии.