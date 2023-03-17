Партия Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству

Французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министром Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министром Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

"Премьер-министр решила воспользоваться статьей 49.3 конституции, чтобы эта несправедливая и бесполезная реформа была принята. В связи с этим мы, депутаты "Национального объединения", решили выдвинуть вотум недоверия правительству", - указывается в заявлении депутатов.