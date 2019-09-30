Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем побеждает на досрочных парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

Партия Курца набирает 38,4% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия с 21,5% голосов, на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3%.

В результатах пока не учтены досрочно поданные голоса.

Отвечая на вопрос о возможной коалиции, Курц заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.

Курц отметил, что партия надеялась на хороший результат, но столь высокого процента не ожидала.