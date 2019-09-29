Партия Курца лидирует с 37% голосов на выборах в парламент Австрии

Пять политических партий преодолели 4%-ный барьер и проходят в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) по итогам досрочных выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидирует Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Таковы опубликованные в воскресенье австрийским информационным агентством APA первые экстраполированные данные выборов на основе подсчета 46% бюллетеней.

АНП набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.