Партия Качиньского выиграла выборы и сохраняет большинство в парламенте Польши

Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) одержала победу на состоявшихся в республике в воскресенье очередных парламентских выборах и, по предварительным данным экзитполов, сохранила большинство в Сейме (нижней палате парламента), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам социологов, ЗиС завоевала 43,6% голосов и может получить 239 мандатов в состоящем из 460 кресел Сейме. Если эти подсчеты подтвердятся, команда Качиньского получит возможность продолжать реализацию своей программы, принимая законы самостоятельно без необходимости вступления в какие-либо коалиции.

Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила 27,4% и 130 мандатов.

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил - партии "Весна" и "Левица разем", объединившиеся под названием "Левые", - получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам. С четвертого места в парламент проходит "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15". Их предварительный результат - 9,6% и 34 мандата. Пятое место с 6,4% заняло объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация". Если результаты экзитпола подтвердятся, они получат в новом Сейме 13 мандатов.

Государственная избирательная комиссия уже начала подсчет голосов и намерена представить официальные данные не ранее вечера понедельника.

Как пояснили в избиркоме, сроки подсчета будут зависеть от скорости поступления протоколов из региональных избирательных комиссий. Ожидается, что в течение ближайших суток постепенно будут появляться предварительные итоги выборов.

По словам заместителя председателя Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестра Марчиняка, не исключено, что официальные итоги выборов будут оглашены во вторник. "Все сейчас зависит от почти 28 тыс. избирательных участков", - указал он на пресс-конференции, напомнив, что итоги предыдущих парламентских выборов были оглашены в понедельник в 22:30 по местному времени.