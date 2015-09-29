​Партия исламского возрождения признана в Таджикистане экстремистской

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Верховный суд Таджикистана признал Партию исламского возрождения террористической организацией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Партия объявлена вне закона, ее деятельность на территории республики запрещена.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана направила просьбу в Верховный суд запретить Партию исламского возрождения.

В Генпрокуратуре заявили, что бывший заместитель министра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзода готовил военный мятеж начиная с 2010 года. Как отмечается, Назарзода с 2010 года по август 2015 года "по указанию председателя Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири с целью создания преступного объединения организовал более 20 преступных групп численностью в 300 человек".