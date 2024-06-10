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Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент

Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заняла первое место на выборах в Европарламент (ЕП).
Другие страны
10 июня 2024 г. 00:59
Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент

Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заняла первое место на выборах в Европарламент (ЕП).

Как передает Report, первые предварительные результаты выборов объявила пресс-служба ЕП в Брюсселе.

По ее данным, ЕНП получила 181 место в Европарламенте, сохранив первенство. Второе место (135 мест) досталось "Социалистам и демократам", третье - партии "Новая Европа".

По предварительным оценкам, правые партии усилили свои позиции. Так, правая фракция "Идентичность и демократия" и умеренно правая фракция "Консерваторы и реформисты" получают 133 из 720 мест в новом Европарламенте, против 118 из 705 мест в уходящем составе ЕП 2019-2024 годов. Таким образом, доля правых фракций в новом составе Европарламента выростет до 18,5% с 16,7%. Впрочем, еще 51 место получат депутаты, не входящие в официальные фракции, к которым, в частности, относится "Альтернатива для Германии", исключенная в мае из фракции "Идентичность и демократия".

Как подчеркнула глава ЕП Роберта Метсола, "это предварительные результаты, которые еще могут измениться". Более точные результаты выборов будут объявлены после полуночи.

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