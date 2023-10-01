Партия экс-премьера Словакии Фицо лидирует после подсчета голосов с 30% участков

Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах после обработки данных, поступивших с 30,14% участков.

Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах после обработки данных, поступивших с 30,14% участков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Одерживающая верх партия заручилась поддержкой 24,67% избирателей. Являющееся ее главным соперником либеральное движение "Прогрессивная Словакия" набирает 12,58% голосов. Разрыв между ними постепенно сокращается.

В свою очередь итоги экзитполов, которые ранее привело Словацкое телевидение, свидетельствуют, что наилучший результат продемонстрировала "Прогрессивная Словакия".