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Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции

Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.
Другие страны
22 мая 2023 г. 02:30
Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции

На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.

Как передает Report со ссылкой на Ekathimerini, по предварительным данным политическая сила Мицотакиса "Новая демократия" набирает около 40% голосов.

Глава Европейской народной партии Греции Манфред Вебер уже поздравил действующего премьера с победой:

"Эти выборы являются большой победой Кириакоса Мицотакиса. Экономический поворот реален, и граждане хотят, чтобы это продолжалось. Браво всем, кто внес вклад в этот успех, особенно моему дорогому другу Кириакосу", - написал Вебер.

Главный конкурент, левая оппозиционная партия бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса "СИРИЗА" получила около 20%.

Остальные голоса избирателей разделили между собой: "ПАСОК" - 9,5%-12,5%, "Коммунистическая партия Греции" - 6%-8%, "Греческое решение" - 4,5-5%.

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Версия на азербайджанском языке “Exit-poll”: Yunanıstanda parlament seçkilərində Baş nazirin partiyası lider olub

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