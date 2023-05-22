Партия действующего премьера лидирует на выборах в Греции

На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.

На досрочных выборах в парламент в Греции лидирует партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывает двузначное преимущество над главным конкурентом.

Как передает Report со ссылкой на Ekathimerini, по предварительным данным политическая сила Мицотакиса "Новая демократия" набирает около 40% голосов.

Глава Европейской народной партии Греции Манфред Вебер уже поздравил действующего премьера с победой:

"Эти выборы являются большой победой Кириакоса Мицотакиса. Экономический поворот реален, и граждане хотят, чтобы это продолжалось. Браво всем, кто внес вклад в этот успех, особенно моему дорогому другу Кириакосу", - написал Вебер.

Главный конкурент, левая оппозиционная партия бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса "СИРИЗА" получила около 20%.

Остальные голоса избирателей разделили между собой: "ПАСОК" - 9,5%-12,5%, "Коммунистическая партия Греции" - 6%-8%, "Греческое решение" - 4,5-5%.