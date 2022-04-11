Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.

Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют кадры трансляции заседания.

"Мы объявляем, что все уходим в отставку", - заявил Шах Махмуд Куреши, бывший министр иностранных дел и вице-президент "Техрик-и-Инсаф", а также кандидат от партии на выборах премьера.

Хотя имя Куреши останется в бюллетене для голосования, фактически единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.