О нас
Аудио новости

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 15:44
Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют кадры трансляции заседания.

"Мы объявляем, что все уходим в отставку", - заявил Шах Махмуд Куреши, бывший министр иностранных дел и вице-президент "Техрик-и-Инсаф", а также кандидат от партии на выборах премьера.

Хотя имя Куреши останется в бюллетене для голосования, фактически единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана проголосовало в ночь на воскресенье за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi