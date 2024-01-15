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Партии Сунака предрекли поражение на предстоящих в Британии выборах

Партии Сунака предрекли поражение на предстоящих в Британии выборах Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака может потерпеть поражение на предстоящих выборах.
Другие страны
15 января 2024 г. 14:11
Партии Сунака предрекли поражение на предстоящих в Британии выборах

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака может потерпеть поражение на предстоящих выборах.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на опрос YouGov, который охватил 14 тыс. человек.

Прогнозируется, что Консервативная партия сохранит всего 169 мест в парламенте, в то время как оппозиционная Лейбористская партия Кира Стармера получит 385 мест, что обеспечит большинство в 120 голосов. Такой результат продемонстрирует самый большой спад поддержки правящей партии с 1906 года, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что рейтинг Сунака достиг рекордно низкой отметки. Всего 21% опрошенных британцев поддерживают премьера, что сопоставимо с показателями экс-главы правительства Бориса Джонсона на момент его отставки.

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Версия на английском языке Sunak’s party may face defeat in upcoming British elections

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