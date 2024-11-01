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Партии США с союзниками потратили в предвыборной кампании $14,7 млрд

Партии США с союзниками потратили в предвыборной кампании $14,7 млрд Около 14,7 млрд долларов потрачены в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа (кандидата от республиканцев).
Другие страны
1 ноября 2024 г. 15:20
Партии США с союзниками потратили в предвыборной кампании $14,7 млрд

Около 14,7 млрд долларов потрачены в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа (кандидата от республиканцев).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным Федеральной избиркомиссии США, такие средства в избирательном цикле 2024 года были израсходованы, по данным избиркома, кандидатами, партиями, самыми разными комитетами политических действий - от тех, которые поддерживает, в частности, Илон Маск, до нишевых организаций по интересам. В общей сложности насчитывается 11 тыс. "политических групп".

Подавляющая часть расходов, как подчеркивает Bloomberg, связана с рекламой, "отчаянными призывами к сбору средств и бесконечными звонками в двери избирателей". При этом самые большие усилия в этй сфере предпринимались в колеблющихся штатах, которые и определят, по мнению экспертов, исход президентских выборов 5 ноября в США.

Рекламные кампании в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине проводятся круглосуточно. К классическим предвыборным плакатам, развешанным на окнах зданий, вдоль дорог, а также заполнившей эфир телевизионной рекламе добавилась цифровая, особенно в социальных сетях.

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