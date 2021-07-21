О нас
Report Georgia
Аудио новости

Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы государства.
Другие страны
21 июля 2021 г. 23:33
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы государства.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik Meedia.

По данным портала, паром Tõll отчалил из порта Виртсу Пярнуского уезда в направлении острова Сааремаа, он должен был зайти в порт Куйвасту на острове Муху, но при швартовке столкнулся с причалом порта. При столкновении пострадали как сам паром, так и причал. Причины столкновения выясняются.

Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что на пароме находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, все пассажиры здоровы, в том числе и президент Эстонии. "Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения", - добавил Линнамяэ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi