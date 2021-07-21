Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы государства.

Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы государства.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik Meedia .

По данным портала, паром Tõll отчалил из порта Виртсу Пярнуского уезда в направлении острова Сааремаа, он должен был зайти в порт Куйвасту на острове Муху, но при швартовке столкнулся с причалом порта. При столкновении пострадали как сам паром, так и причал. Причины столкновения выясняются.

Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что на пароме находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, все пассажиры здоровы, в том числе и президент Эстонии. "Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения", - добавил Линнамяэ.