Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 26 человек.

По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья.

"Еще 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - рассказал "Синьхуа" представитель штаба гражданской обороны.