О нас
Report Georgia
Аудио новости

Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном
Другие страны
5 апреля 2021 г. 12:23
Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 26 человек.

По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья.

"Еще 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - рассказал "Синьхуа" представитель штаба гражданской обороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Death toll in Bangladesh from ferry sinking rises
Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə bərənin batması nəticəsində ölənlərin sayı çoxalıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху
Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху
5 апреля 2021 г. 11:30
В Венесуэле приостановили работу парламента из-за COVID-19
В Венесуэле приостановили работу парламента из-за COVID-19
5 апреля 2021 г. 10:14
В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе
В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе
5 апреля 2021 г. 09:28
Парламент Вьетнама избрал нового президента страны
Парламент Вьетнама избрал нового президента страны
5 апреля 2021 г. 07:15
Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо
Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо
5 апреля 2021 г. 06:23
Наводнение в Индонезии: погибли 55 человек
Наводнение в Индонезии: погибли 55 человек
5 апреля 2021 г. 05:49
Нападение Боко Харам в Нигере: есть погибшие и раненые
Нападение "Боко Харам" в Нигере: есть погибшие и раненые
5 апреля 2021 г. 05:18
В Афганистане убиты десятки талибов
В Афганистане убиты десятки талибов
5 апреля 2021 г. 03:29
В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами
В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами
5 апреля 2021 г. 02:59
Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках
Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках
5 апреля 2021 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi