Число погибших при крушении парома у берегов Мьянмы достигло 33 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ До 33 человек увеличилось число погибших в результате крушения парома у берегов Мьянмы, сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

"По последним данным, погибли 33 человека - четверо мужчин, включая одного монаха, и 29 женщин. По меньшей мере 12 человек все еще считаются пропавшими без вести", - сообщил агентству неназванный сотрудник местных правоохранительных органов. Он добавил, что иностранных граждан на борту парома скорее всего не было.

По данным местной полиции, крушение парома могло произойти из-за перегруженности судна багажом.

Как сообщает агентство со ссылкой на местных жителей, на борту парома также могли находиться безбилетные пассажиры, поэтому число пострадавших может увеличиться.



Первоначальная новость опубликована в 09:35

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб, 26 пропали без вести в результате крушения парома у берегов Мьянмы.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что паром "Aung Takon", на борту которого находились свыше 200 пассажиров, направлялся из города Кяокпю в Ситуэ - столицу штата Ракхайн на западе страны. Также уточняется, что к настоящему времени удалось спасти 167 человек.

"Нам известно о 21 погибшем: двух мужчинах и 19 женщинах", - сообщил агентству Франс Пресс неназванный сотрудник местных правоохранительных органов.

Данные о возможных причинах трагедии пока не приводятся.