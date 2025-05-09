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Пармелен: Китай и США могут приостановить действие пошлин на время переговоров

Пармелен: Китай и США могут приостановить действие пошлин на время переговоров Власти Китая и США могут на время переговоров в Швейцарии на этих выходных приостановить действие введенных взаимных таможенных пошлин.
Другие страны
9 мая 2025 г. 19:33
Пармелен: Китай и США могут приостановить действие пошлин на время переговоров

Власти Китая и США могут на время переговоров в Швейцарии на этих выходных приостановить действие введенных взаимных таможенных пошлин.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и вице-президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам переговоров c министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем в Берне.

"Мы можем представить себе все: мы можем представить себе взаимную приостановку таможенных пошлин на время переговоров. Это зависит от сторон", - сказал Пармелен, комментируя гипотетические исходы предстоящих переговоров.

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