Пармелен: Китай и США могут приостановить действие пошлин на время переговоров

Власти Китая и США могут на время переговоров в Швейцарии на этих выходных приостановить действие введенных взаимных таможенных пошлин.

Власти Китая и США могут на время переговоров в Швейцарии на этих выходных приостановить действие введенных взаимных таможенных пошлин.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и вице-президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по итогам переговоров c министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем в Берне.

"Мы можем представить себе все: мы можем представить себе взаимную приостановку таможенных пошлин на время переговоров. Это зависит от сторон", - сказал Пармелен, комментируя гипотетические исходы предстоящих переговоров.