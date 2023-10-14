Парламенты G20 призвали возобновить зерновую сделку

Спикеры парламентов стран Группы двадцати (G20) призвали к возобновлению черноморской зерновой сделки путем выполнения всех ее условий.

Спикеры парламентов стран Группы двадцати (G20) призвали к возобновлению черноморской зерновой сделки путем выполнения всех ее условий.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный импорт зерна, продовольствия, удобрений и их компонентов из России и Украины. Это необходимо, чтобы удовлетворить спрос в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке", - отмечается в документе.

Кроме того, участники саммита "двадцатки" заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия:

"Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы", - отмечается в документе.