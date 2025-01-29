О нас

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для заседания по недоверию Фицо

Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для заседания по недоверию Фицо Парламент Словакии не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов.
Другие страны
29 января 2025 г. 14:06
Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для заседания по недоверию Фицо

Парламент Словакии не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов.

Как передает Report, об этом пишет портал Teraz.

Отмечается, что в зале заседаний находилось 58 депутатов от оппозиции. Для начала заседания необходимо присутствие минимум 76 депутатов.

Накануне парламент не смог открыть сессию по данному вопросу также из-за отсутствия нужного количества депутатов.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
23 января 2025 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi