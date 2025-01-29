Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для заседания по недоверию Фицо

Парламент Словакии не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов.

Парламент Словакии не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо из-за отсутствия необходимого количества депутатов.

Как передает Report, об этом пишет портал Teraz.

Отмечается, что в зале заседаний находилось 58 депутатов от оппозиции. Для начала заседания необходимо присутствие минимум 76 депутатов.

Накануне парламент не смог открыть сессию по данному вопросу также из-за отсутствия нужного количества депутатов.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование.