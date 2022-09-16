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Парламентские выборы в Тунисе пройдут 17 декабря

Парламентские выборы в Тунисе пройдут 17 декабря Президент Туниса Каис Саид объявил, что выборы в Ассамблею народных представителей (парламент) страны будут проведены 17 декабря нынешнего года.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 08:47
Парламентские выборы в Тунисе пройдут 17 декабря

Президент Туниса Каис Саид объявил, что выборы в Ассамблею народных представителей (парламент) страны будут проведены 17 декабря нынешнего года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Сегодня я подпишу указ о проведении 17 декабря выборов в парламент страны", - заявил Саид. "Проект соответствующего указа уже подготовлен", - добавил президент Туниса.

Саид пообещал, что все политические силы страны смогут беспрепятственно принять участие в предстоящих выборах. По его словам, "ни одна политическая партия не будет исключена из избирательного процесса". Утверждения о якобы отстранении отдельных партий от выборов президент Туниса назвал "абсолютно ложными заявлениями".

Объявление президента о проведении выборов в парламент было сделано менее чем через месяц после утверждения Саидом новой редакции основного закона страны, принятой по итогам республиканского референдума. Глава государства назвал это событие "историческим днем" для Туниса. Тогда же Саид заявил, что в ближайшее время будет разработан новый закон о выборах, а также будет регламентирована работа Конституционного суда Туниса.

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