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    Парламентские выборы в КНДР состоятся в марте

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва состоятся в КНДР 10 марта нынешнего года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,  об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи(ЦТАК).

    Отмечается, что решение о проведении парламентских выборов в народной республике было принято президиумом ВНС в соответствии с 90-й статьей конституции страны.

    Предыдущие выборы депутатов ВНС 13-го созыва состоялись в КНДР в марте 2014 года. Нынешние будут уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.

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