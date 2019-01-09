Парламентские выборы в КНДР состоятся в марте

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва состоятся в КНДР 10 марта нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи(ЦТАК).

Отмечается, что решение о проведении парламентских выборов в народной республике было принято президиумом ВНС в соответствии с 90-й статьей конституции страны.

Предыдущие выборы депутатов ВНС 13-го созыва состоялись в КНДР в марте 2014 года. Нынешние будут уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.