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Парламентские выборы в Таджикистане пройдут в марте 2020 года

Парламентские выборы в Таджикистане пройдут в марте 2020 года
​Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана состоятся 1 марта 2020 года, в верхнюю палату - 27 марта

Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана состоятся 1 марта 2020 года, в верхнюю палату - 27 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующий указ подписал президент Эмомали Рахмон.

"Президент Таджикистана в среду подписал указ о том, что выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 1 марта 2020 года", - сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

Выборы в верхнюю палату парламента, согласно тому же указу президента, назначены на 27 марта.

Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, 41 - по одномандатному. Все семь политических партий страны должны провести свои съезды за 75 дней до начала выборов.

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