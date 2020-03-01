​Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

Явка избирателей на парламентских выборах, проходящих в воскресенье в Таджикистане, на 15:00 (14:00 – бакинское время) составила 75,1%, они признаны состоявшимися.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"По данным, представленным всеми избирательными участками на 15:00 (14:00 – бакинское время) Центризбиркому, в течение девяти часов голосования на территории республики проголосовали 3 млн 703 тыс. 962 избирателя, что составляет 75,1%", - сообщил Худоерзода. По его словам, "это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися".