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Парламентарии Британии будут в течение 10 часов отдавать дань уважения Елизавете II

Парламентарии Британии будут в течение 10 часов отдавать дань уважения Елизавете II Специальные сессии обеих палат парламента Великобритании, в ходе которых депутаты и лорды смогут выразить свои соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II, будут длиться в пятницу 10 часов.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 10:10
Парламентарии Британии будут в течение 10 часов отдавать дань уважения Елизавете II

Специальные сессии обеих палат парламента Великобритании, в ходе которых депутаты и лорды смогут выразить свои соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II, будут длиться в пятницу 10 часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что изначально сессии как в Палате общин, насчитывающей 650 депутатов, так и в Палате лордов, число которых в настоящий момент составляет около 800 человек, должны были начаться в 09:30 по местному времени, однако они были перенесены на 12:00. Таким образом, британские парламентарии будут иметь возможность выступить с речью и отдать дань уважения королеве вплоть до 22:00.

Как указал телеканал, в мероприятии также примет участие премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая, как и другие члены кабмина, является депутатом Палаты общин. При этом никакие другие вопросы в парламенте не будут обсуждаться в пятницу, если только не произойдет нечто очень важное.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III.

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Версия на английском языке UK MPs to pay 10-hour tribute to Queen Elizabeth II

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